Concours de Dressage à Moncontour à Saint-Hilaire-Bonneval Saint-Hilaire-Bonneval, samedi 16 mars 2024.

Organisations de concours équestres en obstacle et dressage (tous niveaux).

Le site entièrement dédié au sport équestre comprend :une carrière de concours en sable de fontainebleau de 120 m x 70 m (dont 30 m x 70 m pour la détente),

une plateforme pour accueillir les véhicules, à proximité direct des boxes, de la carrière, de l’espace restauration et de la tribune des jurys. 144 boxes en dur à l’abris des intempéries en fin de construction directement sur la plateforme. Un espace restauration composé d’une buvette, d’une salle couverte et chauffée ainsi qu’une terrasse. Un espace VIP. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-17

1, Moncontour

Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine chevaux.moncontour@gmail.com

