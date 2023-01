CONCOURS DE DESSINS Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Les enfants de 4 à 14 ans peuvent réaliser un joli dessin et le rapporter à l’Office de Tourisme où il sera exposé.

Un jury se réunira et attribuera des prix par catégorie d’âges. De belles surprises à gagner ! Alors à vos crayons et pinceaux pour vous amuser et exprimer votre créativité ! Office de Tourisme 7 Rue des Cap-horniers Piriac-sur-Mer

