L’association propose un concours de dessins durant la semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Ce concours s’adresse à tous les enfants et les jeunes de la structure (environ 90 personnes). Plusieurs catégories d’âge seront proposées et de nombreux lots peuvent être gagnés (Dont le livre « Le journal d’Anne Frank » )… Titre du concours : « Engage-toi et dessine contre le racisme et l’antisémitisme » !

participation libre pour tous les jeunes de la structure

Fraternité Mission Populaire 4 square Paul Langevin, TRAPPES Trappes Yvelines



