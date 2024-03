Concours de dessin sur le thème du cirque Vatan, samedi 24 février 2024.

Concours de dessin sur le thème du cirque Vatan Indre

L’Office de Tourisme des Champs d’Amour organise un concours de dessin sur le thème du cirque, en partenariat avec le Musée du Cirque de Vatan qui accueille en 2024 une exposition exceptionnelle “L’Art fait son Cirque”.

Nous invitons tous les enfants de 3 à 11 ans, du territoire de la Communauté de Communes Champagne Boischauts, à déposer ou à envoyer à l’Office de Tourisme un dessin sur le thème du cirque, en format A4, avant le 17 mars 2024. Le nom de l’enfant, son âge et les coordonnées de ses parents devront être précisés au verso. Faites varier votre imagination dessin, collage, gomettes,… tout est accepté !

Du 25 au 31 mars, les dessins seront présentés à l’Office de Tourisme et sur sa page Facebook. Un concours permettra de voter pour son dessin préféré et ainsi élire 3 gagnants, qui seront invités à découvrir le Musée du Cirque et y verront leur dessin exposés pour toute l’année 2024. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-03-17

Place de la République

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire

