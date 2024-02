Concours de dessin « Super-héros de la forêt” Journée Internationale des Forêts 72500 Jupilles, France Pays de la Loire Jupilles, mardi 20 février 2024.

Concours de dessin « Super-héros de la forêt” Journée Internationale des Forêts Carnuta – Pays de la Loire Grandeur Nature 20 février – 9 mars 72500 Jupilles, France Pays de la Loire La désignation des gagnants se fera à la majorité des votes, au plus tard le vendredi 15 mars 2024. Les dessins lauréats seront affichés le 17 mars lors de « Forêts en scène », au Pré de Bercé à Pruillé-L’Éguillé. Les dessins seront à reprendre à Carnuta.

Règlement L’’ONF et Carnuta, Maison de l’Homme et de la forêt organisent un concours de dessin sur le thème des « Super-héros de la forêt » du 17 février au 10 mars 2024 inclus. • Le concours est gratuit et ouvert à tous les enfants, jusqu’à 14 ans révolu ; divisé en 2 catégories : les enfants de moins de 8 ans et ceux de plus de 8 ans. • Un seul dessin est accepté par enfant. • Le dessin doit être réalisé au format A4. Les techniques acceptées sont : les feutres, les crayons de couleurs (gras ou non), les pastels et la peinture. Les dessins décalqués et les dessins numériques ne sont pas autorisés. Derrière le dessin doit figurer obligatoirement le nom, le prénom, l’âge de l’enfant, le nom, le prénom et l’adresse mail du représentant légal de l’enfant. • Jusqu’au 10 mars 18h, les dessins peuvent être déposés dans la boîte aux lettres de Carnuta : 2 rue du Bourg Ancien à Jupilles ou à l’accueil.

