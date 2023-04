Concours de dessin – Quartier du Livre Bibliothèque Buffon Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Concours de dessin – Quartier du Livre Bibliothèque Buffon, 1 avril 2023, Paris. Du samedi 01 avril 2023 au samedi 03 juin 2023 :

.Tout public. A partir de 4 ans. gratuit Bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon 75005 Paris. 01 55 43 25 25. Dessinez sur le thème « Voyage, Voyages » ! Les gagnants seront invités à reproduire leurs oeuvres sur les vitres de la bibliothèque Buffon. A l’occasion du Festival « Quartier du Livre », organisé par la mairie du 5e arrondissement de Paris, la bibliothèque Buffon propose un concours de dessin, ouvert à partir de 4 ans. Nous vous proposons pour ce concours de dessiner sur une feuille A4, sur la thématique « Voyage, Voyages ». Les dessins seront remis à la bibliothèque Buffon entre le 1er avril et le 3 juin 2023 (soirée Nuit Blanche), accompagnés de la fiche de participation et de l’autorisation parentale dans le cas des mineurs. Retrouvez le règlement du concours et la fiche de participation à cette adresse :

https://drive.google.com/file/d/1TIoEftlJWXxdMHfPror2H6oTcF4rVFEr/view?usp=sharing Un gagnant ou une gagnante sera désigné par le jury de bibliothécaires de Buffon, dans chacune des 4 catégories suivantes : – Catégorie mousse : 4 à 6 ans – Catégorie matelot : 7 à 11 ans – Catégorie pirate : 12 à 15 ans – Catégorie corsaire : Plus de 16 ans Les gagnants seront invités à reproduire leur dessin en grand format en utilisant des « feutres-craie » sur les vitres des paliers des 2e et 3e étages de la bibliothèque, entre le 13/06/2023 et le 30/08/2023. Les œuvres resteront exposées jusqu’à fin septembre 2023. Retrouvez d’autres événements dans le cadre de « Quartier du Livre » :

– Le concours de nouvelles : https://www.paris.fr/evenements/concours-de-nouvelles-32194 – L’atelier d’écriture avec Pierre Ménard : https://www.paris.fr/evenements/festival-quartier-du-livre-a-la-bibliotheque-buffon-atelier-d-ecriture-33947

– L’atelier manga : https://www.paris.fr/evenements/atelier-manga-avec-shinichiro-natsusaka-34229

– La soirée jeux de société : https://www.paris.fr/evenements/soiree-jeux-de-societe-a-la-bibliotheque-buffon-32450 Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 01 55 43 25 25 https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.facebook.com/BuffonCDML

