Châteaulin Finistère Chaque semaine, l’équipe de l’office de tourisme vous propose un concours de dessin, ouvert aux enfants de 6 et 16 ans sur un thème différent. Cette semaine, le thème est : « Les parapentes du Menez-Hom »

De nombreux lots à gagner … A vos crayons !

