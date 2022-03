Concours de dessin pour enfants “Les maisons : en vrai ou en rêve” Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Du mardi 08 mars 2022 au dimanche 17 avril 2022 :

gratuit

Co-organisé par le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne et le MUZ, musée des œuvres des enfants, le concours “Les Maisons : en vrai ou en rêve” est ouvert du 8 mars au 17 avril 2022. Le concours de dessin Les maisons : en vrai ou en rêve est à destination des enfants. Ils sont invités à créer sur le thème des maisons, avec leur sensibilité, leurs rêves, leur imagination. Toute technique est bienvenue : peinture, crayon, pastel, aquarelle, stylo, feutre. Des lots seront distribués à chacun des enfants grâce aux dons de L’École des Loisirs, In Fine Éditions d’Art, Le Géant des Beaux-Arts, Le MUZ et L’association Sur les pas de Germaine Tortel. Pour ceux qui le souhaitent, leur dessin pourra être montré au Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne (MAHHSA) lors de la Nuit des musées le 14 mai 2022. Pour participer : il suffit de prendre votre dessin en photo et de l’envoyer numériquement au MUZ sur lemuz.org rubrique Concours. Ensuite, adresser le dessin physique au MAHHSA lors d’une visite au musée, ou bien par voie postale au 1, rue Cabanis – 75014 Paris avec nom, âge de l’enfant et adresse postale qui pourront nous permettre de vous inviter à la Nuit des musées. Après la Nuit des musées, les enfants pourront récupérer leur œuvre, et éventuellement l’offrir en version numérique au MUZ pour sa collection permanente. Les organisateurs : Pour mettre en place ce premier concours de dessin le MAHHSA s’est rapproché du MUZ, musée virtuel destiné aux enfants et porté par une association créée à l’initiative de Claude Ponti spécialisée dans la valorisation et la conservation des dessins d’enfants. Ce musée conserve une collection numérique de 4500 œuvres et propose également des expositions thématiques en ligne, concours et ateliers ; il dispose aussi d’une artothèque. L’association Sur les pas de Germaine Tortel intervient comme contributeur auprès du MUZ. Elle possède une artothèque d’œuvres historiques d’enfants. Les expositions virtuelles : Pour accompagner le concours, des expositions virtuelles Maisons sont en ligne sur les sites du MAHHSA et du MUZ. L’exposition Maisons au MAHHSA : A découvrir également jusqu’au 17 avril 2022, l’exposition Maisons au Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital sainte-Anne – 1 rue Cabanis 75014 Paris. Du mercredi au dimanche, 13h-19h. Plus d’infos : Maisons – Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne (MAHHSA) Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne 1 rue Cabanis Paris 75014 Contact : 01.45.65.86.96 (du lun. au ven.) musee@mahhsa.fr https://www.facebook.com/museemahhsa Enfants;Loisirs

