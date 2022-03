Concours de dessin Place de la mairie Villiers-en-Lieu Catégories d’évènement: Haute-Marne

Villiers-en-Lieu

Concours de dessin Place de la mairie, 17 avril 2022, Villiers-en-Lieu. Concours de dessin

Place de la mairie, le dimanche 17 avril à 09:00

Envoyez vos dessins sur [mairie@villiersenlieu.fr](mailto:mairie@villiersenlieu.fr) ou dans notre boite aux lettres. Des chocolats à gagner ! Soyez créatifs ! Place de la mairie Villiers-en-Lieu, Place de la mairie Villiers-en-Lieu Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T09:00:00 2022-04-17T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Villiers-en-Lieu Autres Lieu Place de la mairie Adresse Villiers-en-Lieu, Place de la mairie Ville Villiers-en-Lieu lieuville Place de la mairie Villiers-en-Lieu Departement Haute-Marne

Place de la mairie Villiers-en-Lieu Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villiers-en-lieu/

Concours de dessin Place de la mairie 2022-04-17 was last modified: by Concours de dessin Place de la mairie Place de la mairie 17 avril 2022 Place de la mairie Villiers-en-Lieu Villiers-en-Lieu

Villiers-en-Lieu Haute-Marne