2022-10-22 – 2022-11-04

Ctes-d’Armor À l’occasion des vacances de la Toussaint, l’Office de Tourisme Dinard Côte d’Émeraude organise un concours de dessin au Point Information Tourisme de Lancieux. Tous les enfants entre 3 et 10 ans qui le souhaitent pourront déposer leur dessin et s’inscrire au Point Information Tourisme de Lancieux du samedi 22 octobre au vendredi 4 novembre 2022, à 15 h. Chaque dessin sera exposé dans notre espace d’affichage pendant toute la durée du concours. La remise des prix aura lieu le vendredi 4 novembre 2022 à 16 h 30, au Point Information A gagner : 1 t-shirt My little Lancieux et 1 cahier de coloriages pour chaque catégorie ! info@dinardemeraudetourisme.com Square Jean Conan Point Information Tourisme de Lancieux Lancieux

