Médiathèque de Verrières, le samedi 15 octobre à 10:30

Vous aimez dessiner ? Vous aimez l’univers manga ? Participez au concours organisé par la Médiathèque ! Déposez vos dessins format A4 à la Médiathèque avant le 8 octobre 2022. Remise des lots samedi 15 octobre à 10h30 Concours ouvert à tous, enfants et adultes

Gratuit, ouvert à tous

