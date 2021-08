Saint-Denis La case Bourbon La Réunion, Saint-Denis Concours de dessin : “Je partage et raconte mon patrimoine” La case Bourbon Saint-Denis Catégories d’évènement: La Réunion

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre

THEME : Le thème du concours sera dévoilé le lundi 13 sur notre site internet et nos réseaux sociaux. COMMENT PARTICIPER : 1. Choisis tes meilleurs outils : pinceaux, feutres, crayon à papier, stylo, craie… 2. Laisse libre cours à ton talent, ta sensibilité en respectant le thème, 3. Partage ton chef-d’oeuvre sur ton profil facebook en utilisant les hashtags #ConcoursCAUE974 et #JEP2021 ou envoie-nous le directement par mail à : [[communication@caue974.com](mailto:communication@caue974.com)](mailto:communication@caue974.com) DETAILS DE PARTICIPATION : 1. Tu as 1 semaine à compter de la date de cette publication pour réaliser et partager ton art (semaine du 13 au 20 septembre 2021). 2. À la fin de la première semaine, un album avec la réalisation de tous les participants sera créé. Via cet album, les votes du public (mentions «j’aime» + «j’adore») s’effectueront durant la semaine suivante (du 20 au 27 septembre). 3. Tous les artistes participants seront récompensés! Le règlement du jeu complet et la liste des lots à gagner sont disponible sur le site internet du CAUE de La Réunion. Des mentions spéciales seront aussi attribuées et mettront à l’honneur certains artistes remarquables (âge, médium utilisé, vision du monde…) Des questions ? N’hésite pas à nous contacter dans le chat de notre page Facebook, nous tenterons de répondre le plus rapidement à toutes tes questions.

Participation libre

Coucours de dessin tous niveaux, toutes techniques… la seule règle, laisser son art s’exprimer! La case Bourbon 12, rue Monseigneur de Beaumont, 97400 Saint-Denis Saint-Denis La Réunion

