Concours de dessin et peinture Saint-Jean-Pied-de-Port, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-Pied-de-Port

Thème : le patrimoine de la ville : je peins, je dessine mon patrimoine. Inscription avant le 21 juin par mail ou courrier ou sur place. Bulletin disponibles sur le site de la mairie, les réseaux sociaux et à la mairie. L’objectif de cette manifestation culturelle est la découverte et la valorisation des richesses patrimoniales de la cité.

Nous donnons rendez-vous aux artistes à partir de 9h à la Mairie. Ils devront rendre leur œuvre au hall de la mairie au plus tard à 17h à la Mairie. Le sujet et la technique sont libres : peinture (acrylique, aquarelle, gouache, huile, pastel…), feutre, crayon…Les participants seront répartis en 4 catégories- De 8 à 10 ans, – De 11 à 15 ans, – De 16 à 18 ans, – 19 ans et +. 1 œuvre sera désignée « vainqueur » par un jury composé des membres de la commission Culture et Patrimoine ainsi que d’artistes. Cadeua : chèque culture Pays Basque au Coeur

+33 5 59 37 03 57

