### **CONCOURS DE DESSIN** **Dessine-moi une architecture aquatique !** _Pour la 8ème année consécutive, la_ **_Maison de l’Architecture Occitanie Méditerranée_**_, en partenariat avec les_ **_Librairies Sauramps_** _et avec le soutien de la_ **_DRAC Occitanie_** _lance son concours de dessin !_ **? Thèmatique :** L’eau représente 72% de la surface de la Terre, d’où son surnom de «Planète bleue». Depuis bien longtemps, cet élément fascine l’imaginaire des femmes et des hommes de toutes les époques : car on y croise de drôles d’habitants aux formes et couleurs spectaculaires, et surtout, la loi de la gravité y rencontre la poussée d’Archimède, et rend possible de nouvelles perspectives… Qu’on y flotte, nage, vogue, plonge ou navigue, l’eau regorge de mystères… **Et toi, as-tu déjà imaginé habiter au bord de l’eau ? Sur l’eau ? Dans l’eau ?** Que ce soit un sous-marin confortable à la découverte des profondeurs de l’océan, une barque habitable sur un petit lac de montagne, une maison flottante sur des bouteilles recyclées, ou encore une cabane de poissons entre deux anémones de mer… **Dessine-moi une architecture aquatique !** **? Infos** : Qui peut participer ? – Classe de primaire (classe inscrite par l’enseignant) : Prix école – Tout public (petits et grands !) : Prix public Comment s’inscrire ? 1. [Télécharger le règlement et la fiche d’inscription](https://bit.ly/dessin2022) 2. Remplir la fiche d’inscription et la renvoyer à [contact@maom.fr](mailto:contact@maom.fr) 3. Envoyer les dessins avant le 16 mai 2022 **Participez jusqu’au 16 mai 2022 !** Imagination et créativité sont au rendez-vous !

