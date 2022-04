CONCOURS DE DESSIN – BIBLIOTHÈQUE HENRI QUÉFFÉLEC La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique ​Concours de dessin “J’imagine et je dessine mon véhicule du futur” Dès 6 ans ​-Des lots seront à gagner. Réglement du concours disponible à la bibliothèque ou sur le site bibliotheque@mairie-labaule.fr bibliotheque@mairie-labaule.fr +33 2 40 24 18 81 https://www.labaule.fr/ ​Concours de dessin “J’imagine et je dessine mon véhicule du futur” Dès 6 ans ​-Des lots seront à gagner. Réglement du concours disponible à la bibliothèque ou sur le site bibliotheque@mairie-labaule.fr La Baule-Escoublac

