Concours de dessin – Bibliothèque Henri Quéffélec 181 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny La baule Catégories d’évènement: La baule

Concours de dessin – Bibliothèque Henri Quéffélec 181 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 12 avril 2022, La baule. Concours de dessin – Bibliothèque Henri Quéffélec

du mardi 12 avril au jeudi 19 mai à 181 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

​Concours de dessin “J’imagine et je dessine mon véhicule du futur” Dès 6 ans ​-Des lots seront à gagner. Réglement du concours disponible à la bibliothèque ou sur le site bibliotheque@mairie-labaule.fr

