concours de dessin Accueil de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne

concours de dessin Accueil de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence, 28 mars 2023, Aix-en-Provence . concours de dessin 300 Avenue Giuseppe Verdi Accueil de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence BP 40160 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Accueil de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence 300 Avenue Giuseppe Verdi

2023-03-28 – 2023-04-26

Accueil de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence 300 Avenue Giuseppe Verdi

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne Croquez votre plus beau souvenir d’Aix lors d’une balade en ville, d’une visite de musée, d’un spectacle, d’un repas en terrasse…

Des goodies BD et des tote-bags signés Saïd Sassine sont à gagner ! La remise de prix aura lieu le samedi 29 avril à 16h. À cette occasion, tous les dessins des participants seront exposés.



Pour participer : votre dessin (toutes techniques), au format A4, doit être déposé à l’accueil de l’Office de Tourisme, au plus tard le 26 avril à 17h30. N’oubliez pas de noter au dos, votre nom, prénom, âge, adresse, téléphone et mail. Concours réservé aux enfants de moins de 12 ans. 1 seul dessin par participant. L’Office de Tourisme invite les enfants à participer à un grand concours de dessins : Souvenir d’Aix-en-Provence. infos@bd-aix.com +33 4 42 16 80 16 https://www.bd-aix.com/ Accueil de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence 300 Avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-02-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Aix-en-Provence BP 40160 Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Accueil de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence 300 Avenue Giuseppe Verdi Ville Aix-en-Provence lieuville Accueil de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence 300 Avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhne

Aix-en-Provence BP 40160 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence /

concours de dessin Accueil de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence 2023-03-28 was last modified: by concours de dessin Accueil de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence BP 40160 28 mars 2023 300 Avenue Giuseppe Verdi Accueil de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence BP 40160 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Accueil de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne