Concours de dessin

2022-07-04 – 2022-08-15 Dessine ton bateau préféré du port miniature ! À l'occasion des 30 ans du port miniature de Villecartier à Bazouges-la-Pérouse, Couesnon Marches de Bretagne propose un concours de dessin pour les enfants. La date limite de l'inscription est le lundi 15 août. Les conditions : le dessin doit être réalisé sous format A4 (21×29.7), le dessin et le bulletin d'inscription doivent être déposés dans les boîtes aux lettres des différents services communautaires de CMdB (port miniature, médiathèques, espaces jeunes, ESCC, PSS, centres de loisirs, multi-accueils), ou envoyés par voie postale à « Couesnon Marches de Bretagne – Parc d'activités Saint-Eustache – Saint-Etienne-en-Coglès – 35460 MAEN ROCH ». Les vainqueurs seront sélectionnés par un jury. La remise des prix se déroulera en forêt de Villecartier le 21 août 2022 à l'occasion du dernier Dimanche Animé de la saison. Concours gratuit et ouvert à tous. +33 2 99 97 71 80

