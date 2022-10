Concours de desserts

2022-10-22 – 2022-10-22 Dans le cadre de la semaine gourmande, l’office de tourisme de la vallée de Munster organise son 1er concours de desserts d’automne à base de pomme et/ou de poire. Le Président du Jury, Jean Claude ILTIS – Meilleur Ouvrier de France boulangerie, s’appuiera sur l’expérience de Willy Fritsch, pâtissier à Munster, créateur des macarons au munster et du sorbet siaskas, ainsi que sur plusieurs autres chefs, boulangers et pâtissiers de la vallée. Ils dégusteront les différentes pâtisseries confectionnées par les candidats au concours et les noteront sur plusieurs critères comme les aspects visuel et gustatif et la pointe d’originalité de chacun. Le jury délibérera immédiatement, les résultats seront de suite promulgués et les cadeaux remis aux participants. L’inscription est à faire auprès de l’office de tourisme de la Vallée de Munster au 03 89 77 31 80 ou contact@vallee-munster.eu L’office de Tourisme organise le concours du meilleur dessert à base de carotte ou de courge. Le prix sera décerné par un jury de professionnels. Un moment délicieux! Les participants sont invités à s’inscrire directement auprès de l’Office de Tourisme. dernière mise à jour : 2022-10-14 par

