2022-09-18 15:30:00 – 2022-09-18 Un concours de déguisement animalier est organisée à la ferme du Châtenet Tarif 4€/personne (prix de l’entrée de la ferme, pas de supplément pour les évènements).

Places limitées, gouters offerts.

Inscription par téléphone au 06.68.25.05.28

