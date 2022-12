Concours de déchiffrage musical Saint-Malo Saint-Malo SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Saint-Malo Le déchiffrage est au cœur de l’enseignement de la musique… comment, en fonction du niveau instrumental de l’élève, réussir à restituer le plus fidèlement possible une partition ? C’est une question qui s’impose à tout musicien tout au long de son parcours. Dans le cadre de la semaine de déchiffrage au Conservatoire Claude Debussy, les élèves se rencontreront autour de pièces musicales à déchiffrer entre le 3 et le 7 janvier. Le point d’orgue de cette semaine sera le concours public qui réunira les élèves volontaires.

Ce concours permettra aux meilleurs déchiffreurs de remporter de nombreux lots (places de concerts, chèques cadeaux…), remis publiquement. conservatoire@saint-malo.fr +33 2 99 56 32 25 Paramé Auditorium du conservatoire Saint-Malo

