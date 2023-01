Concours de danse par le Renc’art de la danse Tarbes Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Concours de danse par le Renc'art de la danse Tarbes, 4 février 2023, Tarbes

Hautes-Pyrénées Bienvenue à cette 3ème édition du concours chorégraphique Le Renc’art de la danse ! Venez admirer des groupes de danseurs de tout âge et de tout style, qui seront observés par un jury de professionnels, le tout dans une ambiance conviviale. Ce concours est ouvert à toutes les écoles, associations, compagnies amateurs ou encore semi-pro, pour offrir un spectacle unique et rempli d’émotions. Venez (re)découvrir la danse, un des sixièmes arts de la scène ! INFOS PRATIQUES

marine.cazalas65@gmail.com +33 6 48 05 85 70

