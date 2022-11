Concours de Cuisine Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Programme :



A 15h30 : Rendez-vous des candidats sélectionnés pour le concours de cuisine.

A16h00 : Atelier sur le chocolat avec Robert Jouval.

A 17h00 : Fin du concours avec réunion du jury qui notera les recettes sur des critères du goût, d’originalité, de présentation et de rédaction des recettes.

A 17h30 : Remise des prix et goûter offert aux enfants. Concours de Cuisine « Les Jeunes Chefs de Camargue », organisé par le Conservatoire des Cuisines de Camargue

