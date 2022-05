Concours de cuisine du MoyenÂge Noyers Noyers Catégories d’évènement: Noyers

Noyers Yonne Noyers 15 EUR Damoiseaux et gentes dames sont appelés à passer derrière les fourneaux pour préparer de quoi concourir ndignement. Il s’agit de réaliser une recette médiévale que ce soit une entrée, un plat ou un dessert utilisant les ningrédients de l’époque. Ces plats seront testés par un jury présidé par Madame Nathalie Labosse, Maire de Noyers, Madame Annick Muller, diplômée de l’Institut du Cordon Bleu. Elles seront assistées d’une personne désignée dans le public et départageront les candidats qui se verront décerner un prix. Le nombre de candidats étant limité, il est impératif de s’inscrire avant le 8 juin 2022 en indiquant le plat choisi (entrée, plat ou dessert). SUIVI d’un BANQUET MEDIEVAL cuisinemedievale.avn@gmail.com Damoiseaux et gentes dames sont appelés à passer derrière les fourneaux pour préparer de quoi concourir ndignement. Il s’agit de réaliser une recette médiévale que ce soit une entrée, un plat ou un dessert utilisant les ningrédients de l’époque. Ces plats seront testés par un jury présidé par Madame Nathalie Labosse, Maire de Noyers, Madame Annick Muller, diplômée de l’Institut du Cordon Bleu. Elles seront assistées d’une personne désignée dans le public et départageront les candidats qui se verront décerner un prix. Le nombre de candidats étant limité, il est impératif de s’inscrire avant le 8 juin 2022 en indiquant le plat choisi (entrée, plat ou dessert). SUIVI d’un BANQUET MEDIEVAL Salle Polyvalente François Chanut 22 Rue des Vignerons Noyers

