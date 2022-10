Concours de CSO Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Concours de CSO Haguenau, 30 octobre 2022, Haguenau. Concours de CSO

46 route de Schirrhein Haguenau Bas-Rhin Office de tourisme de Haguenau

2022-10-30 – 2022-10-30 Haguenau

Bas-Rhin Haguenau EUR Venez nombreux pour leur concours club du 30 octobre au programme : Épreuves poney, Épreuves club, Prépa 50 à 110. Buvette et restauration disponible sur place. Haguenau

dernière mise à jour : 2022-10-07 par Office de tourisme de Haguenau

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Haguenau Autres Lieu Haguenau Adresse 46 route de Schirrhein Haguenau Bas-Rhin Office de tourisme de Haguenau Ville Haguenau lieuville Haguenau Departement Bas-Rhin

Haguenau Haguenau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haguenau/

Concours de CSO Haguenau 2022-10-30 was last modified: by Concours de CSO Haguenau Haguenau 30 octobre 2022 46 route de Schirrhein Haguenau Bas-Rhin Office de tourisme de Haguenau Bas-Rhin Haguenau

Haguenau Bas-Rhin