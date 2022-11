Concours de crèches provençales Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Concours de crèches provençales Fuveau, 1 décembre 2022

Bouches-du-Rhône Le Cercle Saint Michel a remis au goût du jour cette manifestation traditionnelle!

Inscriptions, visites du jury, délibérations et remises des prix autour de la galette des rois en janvier 2023.

La crèche peut-être en extérieur comme en intérieur.

Réservé aux fuvelains! Venez vous inscrire et participer au concours de crèches provençales du village!

