Vix Salle Nina Vasseur Vendée, Vix Concours de création « Qu’est-ce que pour vous le patrimoine de Vix ? » Salle Nina Vasseur Vix Catégories d’évènement: Vendée

Vix

Concours de création « Qu’est-ce que pour vous le patrimoine de Vix ? » Salle Nina Vasseur, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Vix. Concours de création « Qu’est-ce que pour vous le patrimoine de Vix ? »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Salle Nina Vasseur

Vous peignez, sculptez, dessinez, photographiez, brodez, cousez… Qu’est-ce que pour vous le patrimoine de Vix ? Des monuments, des lieux, des paysages ? Exprimez-vous ! Vous pouvez déposer vos créations en mairie avant le 31 août. Elles seront exposées salle Nina Vasseur les 18 et 19 septembre. Les meilleures seront récompensées. Qu’est-ce que pour vous le patrimoine de Vix ? Exprimez-vous ! Salle Nina Vasseur 74 rue Georges Clemenceau, 85770 Vix Vix Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Vendée, Vix Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle Nina Vasseur Adresse 74 rue Georges Clemenceau, 85770 Vix Ville Vix lieuville Salle Nina Vasseur Vix