du vendredi 15 avril au vendredi 6 mai à Les Abattoirs

### 19e édition du festival Créé par Serge Regourd et organisé par des étudiants de l’Université Toulouse Capitole, ce concours souhaite démocratiser le court-métrage, genre peu représenté dans les circuits de distribution traditionnels. **Il met en lumière les courts-métrages de réalisateurs du monde entier afin que ces derniers soient reconnus par les invités et le jury de professionnels**. Les passionnés, les débutants et toutes personnes voulant se lancer un nouveau défi peuvent proposer leur court-métrage afin d’être reconnus et tenter de remporter un des **6 prix** décernés par le jury issu du milieu cinématographique. Cette année, le prix Premier Court récompense ceux qui réalisent leur premier court-métrage. Inauguration le vendredi 15 avril 2022 à 18h à l’Université Toulouse Capitole ### Plus d’infos [**Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse**](https://toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-cinema) [Site web](http://concoursdecourts.com/) [Page Facebook](https://www.facebook.com/concoursdecourtstoulouse) ![]() ### Infos pratiques Du 15 avril au 6 mai 2022

Entrée libre

Culture Les Abattoirs 76 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

