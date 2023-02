Concours de Contrée de la Ville Salle des Arts Sausset-les-Pins Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-03-25 14:00:00 – 2023-03-25 18:00:00

Bouches-du-Rhone Inscription sur place à partir de 14h.

Points faits et partie en 1500 points

Entrée payante La Municipalité en partenariat avec l’association les amis de Serge organisent un concours de contrée. +33 4 42 45 60 65 Salle des Arts Avenue de la gare Sausset-les-Pins

