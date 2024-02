Concours de Contes Contes en Granges Granges, jeudi 15 février 2024.

Concours de Contes Contes en Granges Granges Saône-et-Loire

Jouez, Amusez vous en solitaire ou en famille, avec vos enfants, vos parents ou vos amis !

Participez au Concours de Contes de « Contes en Granges » en soumettant vos textes de contes de quelques pages dactylographiées, textes inédits et libres de droit, dans lesquels doivent figurer une vieille femme, un renard, un seau et une grange.

3 catégories de candidats moins de 13 ans en individuel ou en collectif, grands de 13 ans et plus (jusqu’à 113 ans…).

Date limite de réception 3 mars 2024 (fin des vacances scolaires)

Les textes lauréats seront publiés dans un recueil et dits publiquement lors du Festival de Contes en Granges (14-15 septembre 2024) qui aura lieu à Granges (71390). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15

fin : 2024-03-03

Contes en Granges 1 chemin En Paradis

Granges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Contesengranges@gmail.com

