Boulleret Cher Vous fabriquez vos confitures maison ? Venez les faire découvrir au jury du 1er concours de confitures amateurs. Le thème de cette année : la fraise, de la traditionnelle à l’insolite.

Inscriptions au 02 48 72 40 93 jusqu'au 5 juillet.

