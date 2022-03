Concours de comic strips « 3 à 4 cases, 1 ligne » Bibliothèque des Littératures policières Paris Catégories d’évènement: île de France

A l’occasion du Festival Quartier du Livre 2022 (1er au 8 juin), les bibliothèques du 5ème arrondissement lancent un grand concours BD Comic Strips ! Concours de comic strips « 3 à 4 cases, 1 ligne » Les bibliothèques du 5e : Buffon, L’Heure joyeuse, Mohammed Arkoun, Rainer Maria Rilke et la BiLiPo organisent un concours créatif de comic strips avec la complicité de la librairie Bulles en vrac. Pour son lancement, des ateliers animés par Romain Dutter, auteur des Bandes dessinées Goodbye Ceausescu et Symphonie Carcérales sont proposés aux enfants : · Mercredi 1er juin, 14h. Enfants 7-10 ans. Bibliothèque de l’Heure Joyeuse. Inscriptions 01 80 05 47 60 · Mercredi 8 juin, 16h. À partir de 8 ans. Bibliothèque Mohammed Arkoun. Inscriptions 01 43 37 96 54 En savoir plus sur le concours : Ouvert à tous les publics. La création devra être déposée dans l’une des bibliothèques du 5e ou à la librairie Bulles en vrac du 18 juin au 12 novembre 2022 Un strip est une « bande dessinée de quelques cases sur une ligne, en forme de gag ou d’histoire à suivre, publiée dans un quotidien. » Larousse Le thème est libre, cependant votre bande-dessinée devra tenir au maximum dans un format A3 et ne contenir que 3 à 4 cases sur une ligne. Pas de détournement d’images existantes ni de photomontage. Le strip ne doit pas être envoyé par la poste ou par mail. Il sera exposé dans la bibliothèque où vous l’aurez déposé, du mardi 22 novembre au samedi 24 décembre 2022. Il est réparti en quatre catégories : 1. De 3 à 6 ans 2. les 7 à 10 ans 3. les 11 à 14 ans 4. et les plus de 15 ans et adultes. La participation est gratuite. Deux gagnants(es) seront désignés(es) par catégorie. La BiLiPo en association avec le Centre Paris’Anim Arras vous propose de participer au concours. A vos crayons, feutres ou pinceaux ! Tous les talents sont les bienvenus ! Bibliothèque des Littératures policières 48 50 rue du Cardinal Lemoine Paris 75005 Contact : 01 42 34 93 00 bilipo@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-des-litteratures-policieres-bilipo-2879 https://www.facebook.com/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-126793127438557/ Atelier;BD;Enfants

