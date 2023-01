Concours de Coinche Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Maurice-de-Lignon

Concours de Coinche Saint-Maurice-de-Lignon, 3 février 2023, Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon. Concours de Coinche 53 place de chevalier salle Lachamp Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire salle Lachamp 53 place de chevalier

2023-02-03 14:00:00 14:00:00 – 2023-02-03

salle Lachamp 53 place de chevalier

Saint-Maurice-de-Lignon

Haute-Loire Saint-Maurice-de-Lignon EUR 9 9 Le club La joie de Vivre organise un concours de coinche, sur pivot, 3 parties de 12 donnes. Tous les joueurs seront primés. Concours ouvert à tous ! +33 6 41 18 01 88 salle Lachamp 53 place de chevalier Saint-Maurice-de-Lignon

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Maurice-de-Lignon Autres Lieu Saint-Maurice-de-Lignon Adresse Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire salle Lachamp 53 place de chevalier Ville Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon lieuville salle Lachamp 53 place de chevalier Saint-Maurice-de-Lignon Departement Haute-Loire

Concours de Coinche Saint-Maurice-de-Lignon 2023-02-03 was last modified: by Concours de Coinche Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon 3 février 2023 53 place de chevalier salle Lachamp Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire Haute-Loire Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon, Haute-Loire

Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire