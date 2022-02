Concours de Coinche Beauzac Beauzac Catégories d’évènement: Beauzac

Concours de Coinche Beauzac

2022-03-27

2022-03-27 – 2022-03-27

Beauzac Haute-Loire La Boule Riveraine de Vaures organise un concours de coinche, Salle Espace La Dorlière. Début des parties à 14h00. De nombreux lots à gagner. +33 4 71 61 49 29 Beauzac

