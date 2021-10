Concours de citrouilles et défilé en ville Petit bassin, 26 octobre 2021, Le pouliguen.

À l’occasion d’Halloween, le Comité municipal des fêtes et la Ville s’associent pour proposer un concours de citrouilles aux familles, avec la complicité de l’EHPAD Andrée Rochefort et du Jardin partagé et pédagogique de Cramphore. Pour participer, les familles sont invitées à se procurer leur citrouille gratuitement auprès du Jardin partagé et pédagogique de Cramphore. Le rendez-vous est donné mardi 26 octobre, de 9h30 à 12h, allée de Bellevue au Pouliguen. Les citrouilles seront fournies par l’association du Jardin de Cramphore, ainsi que par le Comité des fêtes qui se chargera également de prendre les inscriptions sur place. Une fois les citrouilles personnalisées, elles pourront être déposées dans la calèche qui sera stationnée le vendredi 29 octobre, entre 14h et 14h45, à proximité du petit bassin. Les familles pourront venir costumées pour un défilé aux côtés de la calèche qui emmènera les citrouilles jusqu’à la résidence de retraite Andrée Rochefort. Un jury alors composé de résidents et de membres de l’EHPAD, d’élus et de membres du Comité des fêtes, votera pour la citrouille la plus effrayante. Trois catégories seront proposées : pour les 5-7 ans, pour les 8-10 ans et pour les 11-12 ans. Les trois lauréats se verront récompenser

Petit bassin Square Jean Prié 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique



2021-10-26T09:00:00 2021-10-26T19:00:00;2021-10-27T09:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-10-28T09:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-29T09:00:00 2021-10-29T19:00:00