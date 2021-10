Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron, Hérault CONCOURS DE CITROUILLES Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron Catégories d’évènement: Boujan-sur-Libron

Hérault

CONCOURS DE CITROUILLES Boujan-sur-Libron, 31 octobre 2021, Boujan-sur-Libron. CONCOURS DE CITROUILLES 2021-10-31 – 2021-10-31

Boujan-sur-Libron Hérault Boujan-sur-Libron Les enfants (et uniquement eux!) sont invités concourir aux Citrouilles qui donnent la trouille!

Dépôts des citrouilles à 17h – Remise des prix à 18h. – +33 4 67 09 26 40 Les enfants (et uniquement eux!) sont invités concourir aux Citrouilles qui donnent la trouille!

Dépôts des citrouilles à 17h – Remise des prix à 18h. apeeb dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Boujan-sur-Libron, Hérault Autres Lieu Boujan-sur-Libron Adresse Ville Boujan-sur-Libron lieuville 43.38433#3.26339