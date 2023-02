CONCOURS DE CHIENS DE TROUPEAUX (SPÉCIAL BORDER COLLIE) Saint-Gély-du-Fesc Saint-Gély-du-Fesc Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Gély-du-Fesc

CONCOURS DE CHIENS DE TROUPEAUX (SPÉCIAL BORDER COLLIE), 25 mars 2023, Saint-Gély-du-Fesc Saint-Gély-du-Fesc. CONCOURS DE CHIENS DE TROUPEAUX (SPÉCIAL BORDER COLLIE) Saint-Gély-du-Fesc Herault

2023-03-25 – 2023-03-26 Saint-Gély-du-Fesc

Herault Saint-Gély-du-Fesc Concours de chiens de troupeaux (spécial border collie)

Les 25 et 26 mars à Saint-Gély-du-Fesc.

A cote du Golf de Coulondres.

Entrée libre, buvette, petite restauration, parking.

Belle journée pastorale en famille. calazel.g@free.fr +33 6 58 46 25 30 les berges de l’Hortus

Saint-Gély-du-Fesc

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

