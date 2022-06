Concours de chiens de troupeaux organisé par l’association Médoc’Laine Cussac-Fort-Médoc Cussac-Fort-Médoc Catégories d’évènement: 33460

Cussac-Fort-Médoc

Concours de chiens de troupeaux organisé par l’association Médoc’Laine Cussac-Fort-Médoc, 19 août 2022, Cussac-Fort-Médoc. Concours de chiens de troupeaux organisé par l’association Médoc’Laine Cussac-Fort-Médoc

2022-08-19 – 2022-08-19

Cussac-Fort-Médoc 33460 Cussac-Fort-Médoc EUR 1 L’association Médoc’Laine organise la 6ème édition et pour la 4ème année consécutive au Fort Médoc ce concours qui est sélectif pour les Championnats de France. Marché de producteurs et Créateurs, exposition d’art, diverses animations, Démonstrations, Repas et Spectacle le samedi soir. L’association Médoc’Laine organise la 6ème édition et pour la 4ème année consécutive au Fort Médoc ce concours qui est sélectif pour les Championnats de France. Marché de producteurs et Créateurs, exposition d’art, diverses animations, Démonstrations, Repas et Spectacle le samedi soir. L’association Médoc’Laine organise la 6ème édition et pour la 4ème année consécutive au Fort Médoc ce concours qui est sélectif pour les Championnats de France. Marché de producteurs et Créateurs, exposition d’art, diverses animations, Démonstrations, Repas et Spectacle le samedi soir. Médoc’Laine

Cussac-Fort-Médoc

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 33460, Cussac-Fort-Médoc Other Lieu Cussac-Fort-Médoc Adresse Ville Cussac-Fort-Médoc lieuville Cussac-Fort-Médoc Departement 33460

Cussac-Fort-Médoc Cussac-Fort-Médoc 33460 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cussac-fort-medoc/

Concours de chiens de troupeaux organisé par l’association Médoc’Laine Cussac-Fort-Médoc 2022-08-19 was last modified: by Concours de chiens de troupeaux organisé par l’association Médoc’Laine Cussac-Fort-Médoc Cussac-Fort-Médoc 19 août 2022 33460 Cussac-Fort-Médoc

Cussac-Fort-Médoc 33460