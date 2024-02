Concours de chiens de travail Plobannalec-Lesconil, samedi 26 octobre 2024.

Concours de chiens de travail Plobannalec-Lesconil Finistère

Le Club Canin Sport Éducation Bigouden organise son concours chien de travail qui se déroulera sur son terrain au lieu-dit Kerberrien à PLOBANNALEC-LESCONIL (proche de la déchèterie de Quélarn terrain fléché).

Les épreuves seront jugées par Monsieur Serge Gladieux de Ploudaniel qui sera assisté de Samuel TOSTAIN du club Education Sport Canine de la Hague de la Manche et d’Even DUPUIS du club canin de MORLAIX.

Plusieurs chiens et conducteurs représenteront le club ce week-end dans les différents échelons. Nous aurons également des concurrents venant de Normandie et d’Ile de France.

Le chien de Ring doit être physique, rapide, volontaire et courageux mais également équilibré, capable de se dominer, être disponible au travail et réceptif au maître.

Entrée gratuite.

Buvette et restauration (grillades, sandwichs et crêpes) .

Début : 2024-10-26 09:00:00

fin : 2024-10-27 18:00:00

Kerberrien

Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne

