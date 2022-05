Concours de chiens de bergers Urrugne, 3 août 2022, Urrugne.

Concours de chiens de bergers Urrugne

2022-08-03 – 2022-08-03

Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Le concours de chiens de bergers est organisé par les parents de l’ikastola d’Urrugne.

Défi entre chiens de bergers de l’intérieur et brebis locales grâce à différentes techniques, stratégies et mots, sifflets et voix de leur guide – maîtres bergers.

Un rendez-vous à ne pas manquer, dans le champ situé derrière le stade municipal d’Urrugne.

Le concours de chiens de bergers est organisé par les parents de l’ikastola d’Urrugne.

Défi entre chiens de bergers de l’intérieur et brebis locales grâce à différentes techniques, stratégies et mots, sifflets et voix de leur guide – maîtres bergers.

Un rendez-vous à ne pas manquer, dans le champ situé derrière le stade municipal d’Urrugne.

+33 5 59 54 60 80

Le concours de chiens de bergers est organisé par les parents de l’ikastola d’Urrugne.

Défi entre chiens de bergers de l’intérieur et brebis locales grâce à différentes techniques, stratégies et mots, sifflets et voix de leur guide – maîtres bergers.

Un rendez-vous à ne pas manquer, dans le champ situé derrière le stade municipal d’Urrugne.

iturrutxa

Urrugne

dernière mise à jour : 2022-05-06 par