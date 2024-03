Concours de chiens de bergers Espelette, vendredi 16 août 2024.

Concours de chiens de bergers Espelette Pyrénées-Atlantiques

Six bergers avec leurs chiens et un troupeau de brebis. Superbe démonstration qui vise à mettre en valeur les diverses qualités du chien, l’obéissance, l’activité, la douceur, l’initiative et l’aptitude bergère. Stand buvette et talo. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16 18:00:00

fin : 2024-08-16

Stade de foot

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concours de chiens de bergers Espelette a été mis à jour le 2024-03-11 par Office de Tourisme Pays Basque