Rendez-vous au centre canin de Bouttencourt pour admirer un concours national avec 88 chiens ! 
Ouvert de 8h à 17h – Entrée gratuite pour le public ! 
Au programme : 
Course d´obstacles parcourus par le chien sans laisse, guidé par son maître. C´est un sport complet, où on allie obéissance, vitesse et souplesse dans un esprit de convivialité. 
A quatre reprises, les chiens sans laisse, guidés par leur maître, devront réaliser le parcours d'obstacles. Infos supplémentaires : 
M. LAROBE Frédéric : 06 11 46 61 01 
Concours de Chiens proposé par l'ASIC Canin de Bouttencourt

