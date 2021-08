Vaunaveys-la-Rochette Vaunaveys-la-Rochette Drôme, Vaunaveys-la-Rochette Concours de chien de berger Vaunaveys-la-Rochette Vaunaveys-la-Rochette Catégories d’évènement: Drôme

Vaunaveys-la-Rochette

Concours de chien de berger Vaunaveys-la-Rochette, 4 septembre 2021, Vaunaveys-la-Rochette. Concours de chien de berger 2021-09-04 08:00:00 08:00:00 – 2021-09-05 18:00:00 18:00:00 Ferme Mandaroux Bernard mandaroux, Les vallons

Vaunaveys-la-Rochette Drôme Vaunaveys-la-Rochette EUR 22 22 Pour la 3ème année consécutive, l’association Les Moutons d’Appo organise les 4 et 5 septembre 2021 sur la commune de Vaunaveys-la-rochette (à la ferme Mandaroux) un concours inter races de chiens de berger. lesmoutonsdappo@orange.fr +33 6 76 82 58 83 dernière mise à jour : 2021-08-02 par Office de Tourisme du Val de Drôme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vaunaveys-la-Rochette Autres Lieu Vaunaveys-la-Rochette Adresse Ferme Mandaroux Bernard mandaroux, Les vallons Ville Vaunaveys-la-Rochette lieuville 44.76582#5.02941