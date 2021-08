Le Pouliguen Le Pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique CONCOURS DE CHÂTEAUX ET DE SCULPTURES DE SABLE Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

CONCOURS DE CHÂTEAUX ET DE SCULPTURES DE SABLE 2021-08-05

Le Pouliguen Loire-Atlantique Le Pouliguen le comité des fêtes du Pouliguen organise un concours de châteaux et sculptures de sable sur la plage du Pouliguen.

Chaque famille pourra s’exprimer à travers une sculpture sur le thème de son choix.Toutes les familles seront récompensées.

Le concours est ouvert aux familes dans un espace limité ( 5 personnes maximum). Les familles devront apporter leur propre matériel. Les inscriptions se feront les lundis 2 et 9 et les mardis 3 & 10 aout de 10h30 à 13h près du bassin sur le port et de 16h à 18h au passage d’Egrigny plage du Nau. cmdflepouliguen@gmail.com +33 6 86 87 03 53 http://cmdflepouliguen.fr/ le comité des fêtes du Pouliguen organise un concours de châteaux et sculptures de sable sur la plage du Pouliguen.

