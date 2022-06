CONCOURS DE CHÂTEAUX ET DE SCULPTURES DE SABLE

2022-07-21 – 2022-07-21 Le comité des fêtes du Pouliguen organise un concours de châteaux et sculptures de sable sur la plage du Pouliguen.

Chaque famille pourra s’exprimer à travers une sculpture sur le thème de son choix.

Les familles devront apporter leur propre matériel. Inscriptions : lundi 18 et mardi 19 juillet, 10h30-12h30, près du Petit Bassin, et 16h30-18h30, passage d’Egrigny, près du poste de secours.

Places limitées. dernière mise à jour : 2022-06-20 par

