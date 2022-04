CONCOURS DE CHATEAUX DE SABLE Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Michel-Chef-Chef

CONCOURS DE CHATEAUX DE SABLE Saint-Michel-Chef-Chef, 6 juillet 2022, Saint-Michel-Chef-Chef.

2022-07-06 – 2022-07-06 Plage de Tharon Boulevard de l'Océan

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique Ouvert à tout public, les enfants comme les adultes !

Par équipe de 2 à 5 participants (présence obligatoire d’un adulte sous sa responsabilité).

N’oubliez pas vos outils. Inscriptions sur place. Gratuit. Les concours de châteaux de sable peuvent être annulés selon les conditions climatiques.

L’information sera indiquée sur le site Internet, Facebook, en mairie et à l’office du tourisme. Plage de Tharon Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef

Lieu Saint-Michel-Chef-Chef Adresse Plage de Tharon Boulevard de l'Océan

CONCOURS DE CHATEAUX DE SABLE Saint-Michel-Chef-Chef 2022-07-06 was last modified: by CONCOURS DE CHATEAUX DE SABLE Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef 6 juillet 2022 Loire-Atlantique Saint-Michel-Chef-Chef

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique