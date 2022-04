Concours de châteaux de sable Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Malo Ille-et-Vilaine Concours organisé en partenariat avec l’entreprise La Rance.

Cet événement, ouvert à tous, permettra de découvrir le projet d’habitat partagé entre personnes valides et en situation de handicap lancé à Paramé !

Une manière ludique de suivre son avancée et de contribuer à sa réalisation !

