Concours de châteaux de sable Rue du Front de Mer Quiberville, mardi 13 août 2024.

Concours de châteaux de sable Rue du Front de Mer Quiberville Seine-Maritime

La mairie de Quiberville vous propose le désormais traditionnel concours de châteaux de sables, et invite les enfants de 5 à 12 ans à venir avec leurs pelles et seaux pour les inscriptions au poste de secours sur la plage à 10h30.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 10:30:00

fin : 2024-08-13

Rue du Front de Mer Poste de Secours

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie

L’événement Concours de châteaux de sable Quiberville a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de Tourisme Terroir de Caux