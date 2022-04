Concours de châteaux de sable Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Concours de châteaux de sable par équipe sur la grande plage de Primel-Trégastel, organisé par l'association Primel Amitiés. Lots à gagner pour toutes les catégories ! Gratuit. Ouvert à tous (adultes et enfants). Inscription sur place.

