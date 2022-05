CONCOURS DE CHÂTEAUX DE SABLE Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

CONCOURS DE CHÂTEAUX DE SABLE Piriac-sur-Mer, 15 juillet 2022, Piriac-sur-Mer. CONCOURS DE CHÂTEAUX DE SABLE Piriac-sur-Mer

Pour les enfants de 4 à 16 ans, un thème sera donné sur place par catégorie d’âges. Sur inscriptions à l’Office de Tourisme à partir du 1er juillet. Animation familiale qui fait partie des incontournables de l’été, à Piriac-sur Mer !

